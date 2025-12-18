Burdur'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çatı tamir ederken düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz salı günü Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B.'ye ait çatıyı tamir eden Abdülbaki Andıç (52), dengesini kaybederek çatıdan sert zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Andıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken jandarma ekipleri tarafından adreste inceleme yapıldı. Andıç'ın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Andıç, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR