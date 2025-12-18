Haberler

Burdur'da çatıdan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çatı tamiri yapan Abdülbaki Andıç (52), dengesini kaybederek düşüp hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çatı tamir ederken düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz salı günü Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B.'ye ait çatıyı tamir eden Abdülbaki Andıç (52), dengesini kaybederek çatıdan sert zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Andıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken jandarma ekipleri tarafından adreste inceleme yapıldı. Andıç'ın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Andıç, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Haberler.com
