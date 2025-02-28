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Burdur'da Apart Dairede Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'da Apart Dairede Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Burdur’da bir apart dairenin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da gece saatlerinde apart dairenin mutfak kısmında çıkan yangın, çevredekilerin yangın tüpü ile müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 02.20 sıralarında merkez Konak Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında bulunan apart dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Seda U.'nun yaşadığı dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde bulunan ve alevleri fark eden Seda U.'nun yardım çağrısının üzerine binanın alt katında bulunan kafe çalışanları yangın tüpü ile alevlere müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, sağlık, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Seda U. ise ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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