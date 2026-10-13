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Burdur'da ambulansın da karıştığı kazada 4 araç çarpıştı, 7 kişi hafif yaralandı.

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Burdur'da ambulansın da karıştığı kazada 4 araç çarpıştı, 7 kişi hafif yaralandı.
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Burdur'da ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı. Yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayan ambulans, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı; yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'da ambulansın da aralarında bulunduğu 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi hafif yaralandı. Yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayan ambulans, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya - Burdur kara yolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 15 AC 865 plakalı Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans, kavşağa geldiği sırada yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak kontrolden çıktı. Ambulans, önce kırmızı ışıkta bekleyen S.E. yönetimindeki 48 ALH 893 plakalı otomobile, ardından S.Ç. idaresindeki 15 NR 303 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde bekleyen R.K. yönetimindeki 07 AER 113 plakalı otomobile çarptı. Kazada ambulans sürücüsü M.B. ile ambulansta bulunan hemşire S.A., doktor A.Ö. ve E.Ö., H.Ö. ile kamyonet sürücüsü S.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan H.Ç. hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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