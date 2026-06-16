Haberler

Burdur'da polis ekiplerinden sıkı denetim

Burdur'da polis ekiplerinden sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da polis ekiplerinin park ve çevrelerinde yaptığı denetimlerde alkollü araç kullanan bir sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve çevrelerinde asayiş ile trafik yönünden denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler çerçevesinde durdurulan bir sürücünün yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilirken, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 25 bin cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, şüpheli şahıslar üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, araçlar da trafik ekipleri tarafından detaylı şekilde denetlendi. Denetimlerde sürücülerin ehliyet, ruhsat ve sigorta kontrolleri gerçekleştirilirken, trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemler uygulandı. Asayiş ekipleri ise park ve çevresinde bulunan kişiler üzerinde kimlik sorgulaması yaptı.

Denetimde sürücü alkollü çıktı

Denetimler kapsamında Kültür Park civarında H.T. idaresindeki 07 HS 212 plakalı otomobil durduruldu. Ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde 0.76 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü H.T.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

Salondaki kalabalık şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi

Yenilince hocayı kovup yerine yenisini bile getirdiler
İranlı futbolcunun gol sevinci olay oldu

İranlı futbolcunun gol sevinci maçın önüne geçti! İşte nedeni
Lunaparktaki kamikaze faciasının görüntüleri ortaya çıktı: 20 yaşında hayatını kaybetmişti

Kamikaze faciasının görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Gürlek duyurdu! Türkiye'den FETÖ firarileri için yeni hamle

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Liste hazır, Türkiye'den kritik hamle