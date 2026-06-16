Burdur'da polis ekiplerinden sıkı denetim

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve çevrelerinde asayiş ile trafik yönünden denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler çerçevesinde durdurulan bir sürücünün yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edilirken, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 25 bin cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, şüpheli şahıslar üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, araçlar da trafik ekipleri tarafından detaylı şekilde denetlendi. Denetimlerde sürücülerin ehliyet, ruhsat ve sigorta kontrolleri gerçekleştirilirken, trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında gerekli işlemler uygulandı. Asayiş ekipleri ise park ve çevresinde bulunan kişiler üzerinde kimlik sorgulaması yaptı.

Denetimde sürücü alkollü çıktı

Denetimler kapsamında Kültür Park civarında H.T. idaresindeki 07 HS 212 plakalı otomobil durduruldu. Ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde 0.76 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü H.T.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin idari para cezası uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı