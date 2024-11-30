Burdur'da Ahır Yangınında 6 Buzağı Telef Oldu, 500 Saman Balyası Yandı

Burdur'da gece saatlerinde ahırda çıkan yangında 500 adet saman balyası yanarken 6 buzağı ise telef oldu.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Özmen'e ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 6 buzağı telef olurken 500 adet saman balyası yandı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR