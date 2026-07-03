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Burdur'da yaşlı kadın eşi tarafından evde ölü bulundu

Burdur'da yaşlı kadın eşi tarafından evde ölü bulundu
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Burdur'da 90 yaşındaki Anakadın Çapkın, eve gelen eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi morga kaldırıldı.

Burdur'da 90 yaşındaki kadın, eve gelen eşi tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Emek Mahallesi Turgut Reis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anakadın Çapkın'ı (90) eve gelen eşi M.Y., Çapkın'ı hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Anakadın Çapkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çapkın'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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