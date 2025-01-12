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Burdur'da 23 Yaşındaki Kadın Pencereden Düştü: Hayati Tehlikesi Var

Burdur'da 23 Yaşındaki Kadın Pencereden Düştü: Hayati Tehlikesi Var
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Burdur'un Tefenni ilçesinde 23 yaşındaki Nurfidan A. beşinci kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Burdur'un Tefenni ilçesinde beşinci kattaki evinin penceresinden düşen 23 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Burdur'un Tefenni ilçesi Göktürk Mahallesi İbrahim Kafesoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokaktan geçen bir vatandaş yerde hareketsiz yatan Nurfidan A.(23)'yı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurfidan A. ambulans ile Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde Nurfidan A.'nın oturduğu apartmanın beşinci katında evinin açık olan penceresinden düştüğü tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve birkaç gündür psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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