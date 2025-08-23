Burdur'da 120 Emniyet Personeline Başarı Belgesi

Burdur'da görevleri süresince asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesinde özverili çalışmalarıyla öne çıkan 120 emniyet personeline başarı belgesi takdim edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 120 personele, görev süreleri boyunca gösterdikleri gayretli ve özverili çalışmalar nedeniyle başarı belgesi verildi. Geçtiğimiz gün düzenlenen törende ödüllendirilen personelin, hem asayişin korunması hem de suçların önlenmesinde örnek teşkil eden bir çalışma sergilediği vurgulandı. - BURDUR