Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 75 adet ekstazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bucak ilçesinde gerçekleştirilen jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 75 adet ekstazi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı