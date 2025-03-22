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Burdur Bucak'ta Otomobil Kazası: İki Yaralı

Burdur Bucak'ta Otomobil Kazası: İki Yaralı
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Bucak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir evin balkon duvarına çarptı ve alev aldı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bir evin balkon duvarına çarparak alev aldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi 2741 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servet K. (64) idaresindeki 33 LN 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin balkon duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmında yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Servet K. ve araçta yolcu olarak bulunan Neslihan K. (12), çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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