Burdur Bucak'ta Arazide Yangın Çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde bulunan arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR