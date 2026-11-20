Burdur Bucak'ta 101 noktada denetim yapıldı, 275 kişiye GBT sorgusu gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Bucak ilçesinde asayiş ve suçla mücadele kapsamında düzenlenen şok uygulamada 101 noktada denetim yapıldı, 275 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. İlçe genelinde 28 umuma açık yer ile 73 park ve bahçe kontrol edildi, aranan şahıslara yönelik kontroller yapıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde genel asayişin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında gerçekleştirilen şok uygulamada 101 noktada denetim yapıldı, 275 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Burdur'un Bucak ilçesinde güvenlik güçleri tarafından kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde ilçe genelinde 28 umuma açık yer ile 73 park ve bahçe kontrol edildi. Denetimlerde toplam 275 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak aranan şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirildi.