Burdur'un Bucak ilçesinde genel asayişin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında gerçekleştirilen şok uygulamada 101 noktada denetim yapıldı, 275 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'un Bucak ilçesinde güvenlik güçleri tarafından kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde ilçe genelinde 28 umuma açık yer ile 73 park ve bahçe kontrol edildi. Denetimlerde toplam 275 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak aranan şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı