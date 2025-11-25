Bünyan'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yoldan çıkarak kaza yapan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas yolu Bünyan ilçe girişinde 38 PR 863 plakalı otomobil; sürücüsü Ş.Ş.'nin kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Ş.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.Ş.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otomobil ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ