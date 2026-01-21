Haberler

Kontrplaklar arasına gizlenen 700 kilo esrar sınırda ele geçirildi

Kontrplaklar arasına gizlenen 700 kilo esrar sınırda ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçen bir tırın dorse kısmında yapılan incelemede 700 kilo esrar bulundu. Uyuşturucunun kontrplaklar arasına gizlendiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giden bir yük tırının dorsesine gizlenen 700 kilo esrar sınırda ele geçirildi.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen tır, Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Noktası'nda durduruldu. Yapılan kontrollerde, uyuşturucunun kontrplaklar arasına gizlendiği belirlendi. Tır sürücüsünün Bulgaristan'dan Türkiye'ye transit olarak 12 palet doğal kontrplak taşıdığına dair belgeleri ibraz ettiği öğrenildi.

X-ray kontrollerinde ortaya çıktı

Gümrük müfettişlerince X-ray'de yapılan detaylı incelemede, ahşap levhalarla kaplı dört paletin içinde toplam bin 186 paket tespit edildi. Paketlerin, beyan edilen ahşap levhaların içine gizlendiği belirlendi.

Sahada yapılan uyuşturucu testlerinde, paketlerdeki maddenin esrar olduğu kesinleşti.

Değeri 5,5 milyon euro

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 5,5 milyon euroyu aştığı belirtilirken, olayla ilgili Yambol Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Ondan mutlusu yok! Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası, dev kuruluş için aldığı kararı geri çekti
Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu