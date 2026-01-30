Türk tır şoförlerinden 'çorba parası' adı altında rüşvet alan görevlilerin cezası kesinleşti

Bulgaristan Yüksek Temyiz Mahkemesi, tır sürücülerinden 2015 yılının yaz ve sonbahar aylarında Maritsa Karayolu'nda görev yaptıkları sırada Türk ağır vasıta şoförlerinden defalarca rüşvet talep eden 5 kamu görevlisi memurun cezası onayladı.

Bulgaristan Yüksek Temyiz Mahkemesi, Haskovo Bölge Otomobil İdaresi'nde görev yapan 5 kamu görevlisinin rüşvet almak suçundan mahküm edilmesine ilişkin kararı onadı. Böylece Haskovo Bölge Mahkemesi tarafından verilen ve Plovdiv İstinaf Mahkemesi tarafından da hukuka uygun bulunan hüküm kesinleşmiş oldu. İsimleri açıklanmayan görevlilerin 5 yıl görevden uzaklaştırılmasına ve 3 bin euro para cezası ödemesine karar verildi.

Rüşvet Maritsa Karayolu'nda alındı

Mahkeme kayıtlarına göre sanıklar, 2015 yılının yaz ve sonbahar aylarında Maritsa Karayolu'nda görev yaptıkları sırada Türk ağır vasıta şoförlerinden defalarca rüşvet talep etti ve aldı. Rüşvetlerin yol kontrolleri sırasında sistematik şekilde alındığı belirlendi.

"Çorba parası" 10 ile 50 euro arasında

Rüşvet miktarlarının 10 ile 50 euro arasında değiştiği, bu paraların kamu görevlileri tarafından "çorba parası" adı altında talep edildiği tespit edildi. Ödemelerin, kamyonların hız takograf plakalarının kontrol edilmemesi ve sürücü belgelerinin incelenmemesi karşılığında alındığı kaydedildi.

Mahkemeden "orantılı ceza" vurgusu

Yüksek Temyiz Mahkemesi kararında, olayların üzerinden uzun süre geçmiş olması ve sanıkların daha önce sabıkalarının bulunmaması dikkate alınarak verilen cezaların orantılı ve adil olduğu vurgulandı. Davanın yalnızca sanıkların temyizi üzerine görülmesi nedeniyle cezalarda artırıma gidilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtildi. - SOFYA