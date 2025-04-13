Bulanık'ta Şantaj Suçundan Hapis Cezası Olan Şahıs Tutuklandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası buluşan şahıs tutuklandı.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, araması ve yakalanması bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 'şantaj' suçundan yakalaması bulunarak gözaltına alınan E.Y. (2003) isimli şüpheli, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan tutuklanarak Patnos Cezaevine gönderildi. - MUŞ