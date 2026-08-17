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Buharkent'te İki Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı

Buharkent'te İki Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir kişiyi kurtarırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Buharkent ilçesi Feslek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan bir kişiyi kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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