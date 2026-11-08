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Bugün saat 14.57’de Tekirdağ mahreçli servis edilen "Emniyet müdürü kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdi" başlıklı haber, eski tarihli bir haber olup sehven yayına verilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.

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Bugün saat 14.57’de Tekirdağ mahreçli servis edilen "Emniyet müdürü kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdi" başlıklı haber, eski tarihli bir haber olup sehven yayına verilmiştir.

Bugün saat 14.57'de Tekirdağ mahreçli servis edilen "Emniyet müdürü kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdi" başlıklı haber, eski tarihli bir haber olup sehven yayına verilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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