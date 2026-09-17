Bugün saat 12.02’de İstanbul mahreçli servis edilen "Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dönemin başsavcısı Ali İşgören ve savcı Necip Doğan gözaltına alındı" başlıklı haberimizde Ali İşgören’e ait olarak verilen fotoğraflar, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarızGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bugün saat 12.02’de İstanbul mahreçli servis edilen "Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dönemin başsavcısı Ali İşgören ve savcı Necip Doğan gözaltına alındı" başlıklı haberimizde Ali İşgören’e ait olarak verilen fotoğraflar, kaynağından iptal edilmiştir.
Bugün saat 12.02'de İstanbul mahreçli servis edilen "Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin başsavcısı Ali İşgören ve savcı Necip Doğan gözaltına alındı" başlıklı haberimizde Ali İşgören'e ait olarak verilen fotoğraflar, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı