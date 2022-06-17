Büfeden hırsızlık yapıp iz bırakmamak için kamera kayıt cihazını çaldı... Kurnaz hırsız, komşu kamerasından kaçamadı

KONYA Konya'da girdiği büfeden 125 bin lira değerinde nakit para ve sigarayı çaldıktan sonra iz bırakmamak için güvenlik kamerasının bağlı olduğu kayıt cihazını da çalan hırsızlık şüphelisi, komşu iş yerindeki güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, 16 Haziran Perşembe günü 03.50 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesi Yeniceler Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte cadde üzerinde büfe işleten Ahmet Donrul, akşam saatlerinde iş yerini kapatarak evine gitti. Sabah erken saatlerde müşterilerine çay demlemek için iş yerine gelen Ahmet Donrul, kapının kırık olduğunu gördü. İş yerini kontrol eden Ahmet Donrul, akşam eve giderken kasada unuttuğu emanet olan 80 bin lira parasının ve sigaraların yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasından olayı incelemek isteyen iş yeri sahibi Ahmet Donrul, kayıt cihazının da çalındığını anlayınca polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulunarak parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayın yaşandığı iş yerine komşu olan başka bir iş yerinin güvenlik kameralarında yüzü maskeli motosikletle bir kişinin geldiği ve elinde bir çuvalla büfeden çıktığı görülüyor. Komşu iş yeri kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın bir motosiklet ile olay yerine gelerek araçların yanına motosikleti sakladığı 36 dakika sonra sigara, para ve kamera cihazının bulunduğu çuval ile tekrar motosikletin yanına geldiği görülüyor. Polis, iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

"Emanet paraydı çalınan para bugün verecektik"

İş yeri sahibinin oğlu Yaşar D., "Kapıyı kırıp içeriye giriyor. Kasadaki parayı almış, sigara tezgahını patlatıp sigaraları toplamış 60 karton. 36 dakika boyunca dükkanın içerisinde duruyor. Yaptıktan aynı motosikletine binerek gidiyor. Zararımız şuanda 110 bin lira kamera sistemleri hariç. Bu cihazdan da aşağı yukarı 15 bin lira kadar zararımız var. Gelirken şahsın elinde çuval yoktu aşağıdan çuval almış bu çuvala doldurmuş. Şuana kadar tespit ettiğimiz sigara, para ve ufak tefek malzemeler. Emanet paraydı çalınan para bugün verecektik. O yüzden çözüm çare arıyoruz. Umudumuz bu şahsın biran önce yakalanması" dedi.