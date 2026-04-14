17 yaşındaki sürücünün ölümüne sebep olduğu küçük çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Burdur'un Bucak ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin bisiklete çarpmasıyla ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde 8 Nisan günü meydana gelen kazada, Kervan Caddesi üzerinde 17 yaşındaki Nihat U.'nun kullandığı 32 FP 481 otomobil, 10 yaşındaki Kaan Gümüşsoy'un kullandığı bisiklete çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan küçük çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 17 yaşındaki otomobil sürücüsü Nihat U. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 günlük hayat mücadelesini kaybetti

Buradan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve hayati tehlikesi bulunan Kaan Gümüşsoy, yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan küçük çocuğun cansız bedeni işlemlerinin ardından anne ve babası tarafından teslim alındı. Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü. Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 17 yaşındaki Nihat U.'nun ise yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. - ANTALYA

