Bucak’ta tır viraj çıkışında devrildi: 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde, tırın viraj çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Isparta-Antalya D685 kara yolunun Karacaören-2 Barajı mevkiinde meydana geldi. Denizli'den Antalya yönüne seyir halinde olan 64 NE 711 plakalı tır, viraj çıkışında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ver henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, olay yerine gelen ambulansla Antalya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı