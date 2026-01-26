Lüks otomobil alev topuna döndü

Burdur'un Bucak ilçesine seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangında araçta bulunan 5 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Kaza Antalya - Isparta yolu üzerinde Elsazı Mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen lüks otomobil seyir halindeyken birdenbire alev aldı.

LÜKS ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Sürücü aracı yol kenarına park ederek araçta bulunanlarla birlikte dışarı çıkmayı başardı. Olay sonrası kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştılar.

Olay sonrası ihbar üzerine 122 itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan ekipler tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.