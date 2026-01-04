Haberler

Burdur'da sazlık alanda yangın

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesindeki Kestel köyünde meydana gelen sazlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sazlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
