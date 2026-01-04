Burdur'da sazlık alanda yangın

Burdur'un Bucak ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sazlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR