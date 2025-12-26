Bucak'ta bacada yangın paniği

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan bacada yoğun duman gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bacada çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR