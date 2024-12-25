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Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın

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Doğum gününde eşine sözde şaka yapan bir şahsın, kameraya kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntü büyük tepki çekti. Sırf 3-5 beğeni almak için yapılanları izleyenler "İzlerken utandım" şeklinde yorumlar yaptı.

Son dönemlerde sosyal medyada yayınlanan tuhaf videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde doğum gününde eşine sözde şaka yapan bir şahıs var.

Getirdiği pastayı eşine üfleten şahıs, daha sonra eşinden pastanın tadına bakmasını istedi. Olacaklardan habersiz olan kadın, kocasının pastayı yüzüne yapıştırması ile neye uğradığını şaşırdı. Yaptığı şakanın komik olduğunu düşünüp 3-5 beğeni almak için sosyal medyadan paylaşan şahıs, büyük tepki çekti.

"O HALIYI ONA YALATIRDIM"

Videonun altına "Böyle bir koca ile değil ömür dakika durmam", "Dakikasında boşarım. Herkes haddini bilecek", "O halıyı ona yalatırdım, sonra görüntüleri avukata verirdim", "Yazık! Biz de asgari ücreti tartışıyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZülkif BAŞER:

Karaktersiz!!!!!!!!!!

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Haber YorumlarıTürk Turani:

Maskaralik,bu sosyal medya sacmaligi kisioglunu maskara etti ne yazik.

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