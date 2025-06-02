Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı
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Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı
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Eşi ile boşanma aşamasında olan bir kadının çocuğunun yanında yaptıkları herkesi dehşete düşürdü. Görüntülerde kadının çocuğunu korkuttuğu ve parmaklarını ısırdığı ayrıca şiddet uyguladığı görülüyor. Küçük çocuğun yapılanlara karşı nefessiz kalana kadar ağladığı görüntülere yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dehşete düşürdü. Eşi ile boşanma aşamasında olan bir babanın çektiği görüntüler adeta kan dondurdu. Çocuğunun yanında korkutucu hareketler yapan kadın saniye saniye kaydedildi. Akılalmaz görüntülere tepki yağdı.

ÇOCUK BABAYA TESLİM EDİLDİ

Magazin Burada'nın haberine göre; boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuğunu Bodrum'a davet eden A.U karşı karşıya kaldığı manzara karşısında dehşete düştü. Güvenlik kamerasında fark ettiği görüntülerin ardından eşini takibe alan A.U., ürkütücü görüntülerle yüz yüze gelirken, bipolar bozukluğu olduğu iddia edilen anne hakkında uzaklaştırma kararı alınarak çocuğun babaya teslim edildiği öğrenildi.

ŞİDDET DE UYGULADI

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde annenin, küçük çocuğa şiddet uyguladığı ve çok yüksek sesle bağırdığı da görüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Cinnenmiş bu yazık psikolojisinin bozuk olduğu halinden belli. olan çocuklara oluyor

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