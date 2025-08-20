Bu köyde neler oluyor? 1 haftadır her gece aynı manzaraya uyanıyorlar

Güncelleme:
Kars'ın Arpaçay ilçesi Göldalı köyünde son bir haftada 5 aileye ait ot ve tahıl yığınları kimliği belirsiz kişilerce gece yarısı ateşe verildi. Yangınlarda köylülerin bir yıllık emeği kül olurken, köylüler tedirginlik yaşadı ve yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı (İrişti) köyünde son bir haftada peş peşe çıkan yangınlar köylüleri tedirgin etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından 5 ayrı aileye ait ot ve tahıl yığınları gece yarısı ateşe verildi.

BİR YILLIK EMEK KÜL OLDU

Gazeteci Suat İncedere'nin aktardığı bilgiye göre; köylülerin kışlık yiyecek ve hayvan yemi olarak biriktirdiği ot balyaları ve tarladan toplanan tahıl yığınları kısa sürede alevlere teslim oldu. Son olarak dün gece geç saatlerde çıkan yangında, bir tarlada bulunan tahıl yığını tamamen yanarak kül oldu.

KÖYLÜLER TEDİRGİN

Bir haftadır arka arkaya çıkan yangınlar köylüler arasında paniğe yol açarken, vatandaşlar emeklerinin kasıtlı olarak yakıldığına dikkat çekti. Çiftçiler, bir yıllık alın terlerinin küle dönmesinin ardından yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
