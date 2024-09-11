Bu kişi trafik polisi mi? Görüntüyü izleyen herkes Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketliyor

Trafik polisi üniforması giyen bir şahsın, görüntülü konuşma uygulamasında bir kadına karşı 'dilini çıkarıp göğsünü sıktığı' uygunsuz davranışları büyük tepki çekti.

"POLİSSE DERHAL GÖREVDEN ALIN"

Kısa sürede viral olan videoyu izleyenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Bu kişi gerçek polisse derhal görevden alın" çağrısında bulundu. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.