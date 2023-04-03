Bu kez ısıran Karadenizli balıkçı oldu! Köpekbalığı videosu izleyenleri kırdı geçirdi

Karadenizli bir balıkçının yakaladığı yavru köpek balığını "Olum bak sakın beni kaparsın seni ısırırım ha" sözleriyle ısırdığı anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.