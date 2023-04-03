Bu kez ısıran Karadenizli balıkçı oldu! Köpekbalığı videosu izleyenleri kırdı geçirdi
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Karadenizli bir balıkçının yakaladığı yavru köpek balığını "Olum bak sakın beni kaparsın seni ısırırım ha" sözleriyle ısırdığı anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan Karadenizli balıkçının yavru köpek balığını ısırması sosyal medyada gündem oldu.
"SENİ ISIRIRIM HA"
Yavru köpek balığını yakalayan balıkçı, "Olum bak sakın beni kaparsın seni ısırırım ha" diyerek köpek balığını ısırdı.
BALIKÇILARIN "BAYILDI MI?" TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Ardından köpek balığını tekrar suya bırakan balıkçıların "Bayıldı mı?" diyerek tepki vermesi dikkat çekti.
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