Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Haber Videosu

İstanbul Avcılar'da çakarlı aracıyla dönerciye gelen bir kişi, yer bulamayınca hastanenin ambulans otoparkına girmeye çalıştı. Görevliler izin vermeyince bu kez ambulans çıkışını kapattı. Vatandaşlar olaya tepki göstererek "çakarla terör estiriyor" yorumunda bulundu.

İstanbul Avcılar'da yaşanan olay, hem vatandaşların tepkisini çekti hem de trafikte "çakar" kullanımının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

AMBULANS ÇIKIŞ KAPISINI KAPATTI

Siren çalarak dönerciye gelen bir sürücü, park yeri bulamayınca çareyi hastanenin ambulans otoparkına yönelmekte buldu. Ancak görevliler izin vermeyince bu kez daha da ileri giderek ambulans çıkış kapısını kapattı.

"MEMLEKETİN GELDİĞİ SON HAL"

Olay sosyal medyada da gündeme taşındı. Bir vatandaş yaşanan duruma "Beyefendi çakarla devlet dairesinde terör estirmenin peşinde. Memleketin geldiği son hal" sözleriyle tepki gösterdi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar benzer çakar ve sirenli araç kullanımının denetim altına alınması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Özellikle ambulans yollarının keyfi olarak kapatılması, insan hayatını doğrudan riske atan bir davranış olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

DEM Parti'den iktidara çağrı: Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
Para transferinde artık ikinci bir aşama devreye giriyor

Tek tıkla para gönderme tarih oluyor
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı

Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı

Ekran molasının perde arkası ortaya çıktı
Japon Arkeolog Sachihiro Omura hayatını kaybetti

Japon Arkeolog Sachihiro Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.