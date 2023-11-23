Bu görüntüler akıllara Dana Ferhat'ı getirdi Tokat'ta iki farklı otomobilde aynı şekilde hayvan taşınması görenleri hayrete düşürdü.

Bu görüntüler akıllara Dana Ferhat'ı getirdi

Tokat'ta iki farklı otomobilde aynı şekilde hayvan taşınması görenleri hayrete düşürdü. Bu görüntüler ise akıllara ise 21 yıl önce otomobilin arkasında taşınan Dana Ferhat'ı getirdi

TOKAT - Tokat'ta iki farklı otomobilde aynı şekilde hayvan taşınması görenleri hayrete düşürdü. Bu görüntüler ise akıllara ise 21 yıl önce otomobilin arkasında taşınan Dana Ferhat'ı getirdi.

Ünü Türkiye'yi aşan 'Dana Ferhat' vakasının benzerleri Tokat'ta yaşandı. Tokat'ta iki farklı otomobilde taşınan buzağı ve koyunlar yüzleri gülümsetti. Şehir merkezi Gaziosmanpaşa ve Vali Zekai Gümüşdiş bulvarında otomobillerin arka koltuk ve bagajında taşınan buzağı ve koyunlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görenlerin bir hayli şaşırdığı olay tebessüm ettirdi.