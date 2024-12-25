BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bağımsız Türkiye Partisi Genel başkanı Hüseyin Baş isimli şahıs hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden bilgi verilecektir."