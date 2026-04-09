ABD'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde güvenlik güçlerine saldırı: 2 yaralı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği'ne giren kimliği belirsiz bir kişi, olay çıkardı. Başkent Brüksel'in Avrupa Birliği (AB) kurumları ve birçok ülkenin büyükelçilik ve konsolosluklarının bulunduğu anayol üzerinde bulunan binada dün gerçekleşen olayda, büyükelçiliği terk etmesi yönündeki uyarılara uymayan şüpheli, kendisine müdahale eden iki polise saldırdı. Komiser Linda Camarero-Verde'nin doğruladığı habere göre, 2 polis hafif yaralanırken; saldırgan gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı