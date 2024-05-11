Brezilya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 126'ya Yükseldi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.

Brezilya'nın güneyinde 10,9 milyon nüfuslu Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e, yaralı sayısının 746'ya yükseldiği bildirildi. 141 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. En az 339 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 71 bin 400'ünün geçici barınaklara yerleştirildiği belirtildi. Sel felaketinden 1.95 milyon kişinin etkilendiği vurgulandı. Kurtarma çalışmalarının 27 bin kişi, 41 uçak ve 340 gemiyle sürdüğü kaydedildi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (INMET) yağış ve fırtınanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu. - RİO GRANDE