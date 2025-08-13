Brezilya'da Patlayıcı Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın Curitiba kenti yakınlarındaki bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 3'ü kadın 9 kişi hayatını kaybetti. Patlamada 7 kişi yaralandı, kayıp olanların bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Brezilya'nın Curitiba kenti yakınlarında bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın güneyindeki Paran eyaletine bağlı Curitiba kenti yakınlarında bulunan bir patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. Acil servis tarafından yapılan açıklamada, henüz nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü kadın 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiği ifade edilirken, patlamada 7 kişinin yaralandığı ve kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Panama Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kayıpların bulunmasına dair bir umut kalmadığı aktarıldı. Fabrikanın sahibi olan Enaex şirketi, patlamanın nedeninin araştırıldığını açıkladı. Öte yandan, bölge sakinlerinin patlamanın şiddetiyle uyandıklarını aktardığı kaydedildi. - BRASILIA

