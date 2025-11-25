Brezilya'da Motosiklet Gösterisinde Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Brezilya'da Beto Carrero World adlı tema parkta düzenlenen motosiklet gösterisinde atlayış sırasında rampaya çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Brezilya'da motosiklet gösterisi faciayla sonuçlandı. Penha kentindeki Beto Carrero World adlı tema parkta düzenlenen Hot Wheels Epic Show isimli motosiklet gösterisi sırasında 36 yaşındaki Lurrique Ferrari adlı sürücü bir rampadan diğerine atladığı sırada rampaya çarptı. Yüzlerce seyircinin önünde gerçekleşen kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ferrari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BRASILIA