Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üstüne kapandı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde kaldırımda yürüyen 31 yaşındaki bir kadın, sabit olmayan rögar kapağına basarak kanalizasyona düştü. Kapağın üzerine kapanmasıyla hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olaydan saatler önce maskeli bir kişinin kapağı açtığı ve yerine oturtmadığı belirlendi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde, kaldırımda yürüyen 31 yaşındaki kadın kanalizasyona düştü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının telefonuyla konuşurken kaldırımda yürüdüğü sırada rögar kapağına bastığı anda olmayan kanalizasyona düştüğü ve rögar kapağı kadının üstüne kapandığı görüldü. Çevredeki bir motosikletli kadının yardımına koşarken, hafif şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kazadan saatler önce yüzü maskeli bir kişinin rögar kapağını açtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, rögar kapağının yerine oturtulmamasının kazaya neden olduğu bildirildi. Yerel basın, şüphelinin, rögar kapağını çalmaya çalıştığı ardından vazgeçmiş olabileceğini belirtti. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
