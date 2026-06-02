Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üstüne kapandı

Brezilya'da kaldırımda yürüyen kadın, rögar kapağı sabit olmayan kanalizasyona düştü. Rögar kapağı kadının üstüne kapandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde, kaldırımda yürüyen 31 yaşındaki kadın kanalizasyona düştü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kadının telefonuyla konuşurken kaldırımda yürüdüğü sırada rögar kapağına bastığı anda olmayan kanalizasyona düştüğü ve rögar kapağı kadının üstüne kapandığı görüldü. Çevredeki bir motosikletli kadının yardımına koşarken, hafif şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kazadan saatler önce yüzü maskeli bir kişinin rögar kapağını açtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, rögar kapağının yerine oturtulmamasının kazaya neden olduğu bildirildi. Yerel basın, şüphelinin, rögar kapağını çalmaya çalıştığı ardından vazgeçmiş olabileceğini belirtti. - BRASILIA

