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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, bonzai maddesi ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir ikamette yapılan aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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