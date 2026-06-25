Haberler

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro ekiplerince düzenlenen operasyonda captagon maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesinde Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheli takibe alındı. Gerçekleştirilen operasyonda muhtelif miktarda 'Captagon maddesi' ele geçirildi. Olayla ilgili 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler

Buradan çivi gibi çaktı, ülkesine tarih yazdırdı
Erzurum'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
Venezuela'da peş peşe 7.5 ve 7.2'lik depremler sonrası yer yarıldı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Şehir ikiye bölündü
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci döverek öldürdü! O anları kaydedip paylaştılar

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci pusuya düşürüp vahşice öldürdü
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti