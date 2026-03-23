Seyir halindeki araç bir anda alev aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki bir araç bir anda alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Bursa karayolu Aşağı Armutlu mevkiinde 26 E 2700 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı durdururken, olay kısa sürede çevrede paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, araç sürücüsü Mustafa Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Nuriye Ş. ve Günay Efe Ş.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

