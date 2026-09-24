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Bozüyük'te polis pazarda 78 kişiye sahte para ve dolandırıcılık uyarısı yaptı

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Bozüyük'te polis pazarda 78 kişiye sahte para ve dolandırıcılık uyarısı yaptı
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Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda 78 vatandaşa sahte para ve dolandırıcılık konusunda bilgi verdi. Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Hattı'na ihbar yapılması ve kişisel güvenlik tedbirleri alınması gerektiği vurgulandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışmada 78 vatandaşa 112 Acil Çağrı Hattı'nın kullanımı, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Polis ekipleri tarafından vatandaşlara konuya ilişkin broşürler de dağıtılırken, özellikle sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri, vatandaşların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Hattı'na ihbarda bulunmasının ve kişisel güvenlik konusunda gerekli tedbirleri almasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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