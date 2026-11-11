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Bozüyük'te polis ekipleri vatandaşlara dolandırıcılık ve KADES'i anlattı

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Bozüyük'te polis ekipleri vatandaşlara dolandırıcılık ve KADES'i anlattı
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Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek tedbirleri anlattı. Çalışmada KADES'in önemi ve kullanımı hakkında bilgi verilip broşür dağıtıldı; ekipler güvenlik bilincini artırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı. Ayrıca Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının önemi ve kullanımı hakkında bilgi verildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, toplumda güvenlik bilincini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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