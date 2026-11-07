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Bozüyük'te polis 47 vatandaşı sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

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Bozüyük'te polis 47 vatandaşı sahte para ve dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
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Bozüyük'te polis ekipleri, Cemalettin Köklü Parkı'nda 47 vatandaşa sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirme yaptı. 112'nin doğru kullanımı ve güvenlik tedbirleri de anlatıldı; broşür dağıtılarak şüpheli durumlarda 112'ye bilgi verilmesi istendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Cemalettin Köklü Parkı'nda 47 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Çalışmada 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, sahte para ve dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ile genel güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Vatandaşlara konuya ilişkin broşürler dağıtılırken, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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