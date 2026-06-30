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Orman yangınlarıyla mücadele tedbirleri masaya yatırıldı

Orman yangınlarıyla mücadele tedbirleri masaya yatırıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında piknik yapan vatandaşlara bilgilendirme yapıldı, tedbirler değerlendirildi ve devriye faaliyetleri artırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele tedbirleri masaya yatırıldı.

Bozüyük ilçesi Bozalan köyü ormanlık alanında vatandaşların piknik yaptığı orman muhafaza memurlarınca tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilerek gerekli çalışmalar yapıldı. Bölgede bulunan vatandaşlara Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından orman yangınları hakkında bilgilendirme yapılırken, risklerin önlenmesine yönelik tedbirler değerlendirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında piknik faaliyetleri sonlandırıldı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak devriye faaliyetlerinin bölgede artırılarak sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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