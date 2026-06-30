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Mesire alanında hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı

Mesire alanında hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki mesire alanında jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyardı ve denetimlerin süreceğini bildirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan mesire alanında hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesinde bulunan mesire alanında jandarma ekiplerince önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Yaya ve motorlu ekiplerce yapılan denetimlerde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede kontroller yapıldı. Mesire alanında bulunan vatandaşlara, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları, değerli eşyalarını gözetimsiz bırakmamaları ve olası şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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