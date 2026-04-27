Bozüyük'te 2 araç çarpıştı; 5 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi Çevreyolu Yeşilkent Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametine seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen araca, ani fren yapması sonucu arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı