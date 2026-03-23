Bozdağ'da kaybolan dağcıyı arama çalışmaları İzmir'e kaydırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinden zirve tırmanışı için Bozdağ'a giden ve kaybolan 53 yaşındaki amatör dağcı Umut Tanrıkulu için arama çalışmaları İzmir'in Kiraz ilçesine kaydırıldı. Ekipler, Tanrıkulu'nun kişisel eşyalarını buldu ve ayak izlerini takip ederek arama faaliyetlerini sürdürdü.

Manisa'nın Salihli ilçesi Burhan Mahallesi'nden cumartesi günü zirve tırmanışı için Bozdağ'a hareket eden Umut Tanrıkulu (53), olumsuz hava şartları nedeniyle yönünü kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olumsuz hava şartları sebebiyle akşam saatlerinde sonlandırılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda Tanrıkulu'nun derin bir çukur kazarak geceyi burada geçirdiği belirlendi. Kar kuyusunun yanında Tanrıkulu'na ait sırt çantası ve kişisel eşyalar bulundu. Ayak izlerinin takip edilmesi sonucu arama faaliyetleri İzmir'in Kiraz ilçesi sınırlarında yoğunlaştırıldı. Ayrıca Tanrıkulu'nun tırmanış esnasında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

120 personel sahada

Amatör dağcıyı arama çalışmalarına Manisa, İzmir, Uşak ve Balıkesir AFAD ekipleri ile jandarma, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 120 personel katılıyor. Sahada 29 araç ve 5 dron görev yapıyor. Yoğun sis ve zorlu arazi şartlarına rağmen riskli bölgelerdeki tarama faaliyetlerinin aralıksız şekilde sürdürüldüğü kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı

Trump'ın sözleri havada kaldı! Son zamanların en ağır saldırısı
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Trump 'İçeriden birileri' demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı

ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Bayramda trafik kazalarında düşüş: Ölümlü kazalar yüzde 39,5 azaldı

İşte Ramazan Bayramı bilançosu! Bu sefer bir ilk yaşandı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Askeri uçak düştü, 100'e yakın can kaybı var
Trump 'İçeriden birileri' demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı

ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not