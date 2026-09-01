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Bozcaada'da 69 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 24’ü çocuk olmak üzere 69 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 24'ü çocuk olmak üzere 69 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Bozcaada açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı 'MORAD-7' ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-23' ve 'KB-57' sevk edildi. Ekipler tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 24'ü çocuk olmak üzere 69 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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