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Bozcaada Açıklarında 19 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Bozcaada Açıklarında 19 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber tekne içerisindeki 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunulan fiber tekne içinde 19 kaçak göçmen kurtarıldı. 1 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-23' ve 'TCSG-908' tarafından fiber tekne içerisindeki 2'si çocuk toplam 19 kaçak göçmen kurtarıldı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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